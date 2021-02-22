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Общество
Сюжет: COVID-19

Строительство инфекционных больниц в Нарыне и Оше до сих пор не завершено

Строительство инфекционных больниц в Оше и Нарыне до сих пор не завершено. Об этом сообщили 24.kg в пресс-службе Госстроя.

По ее данным, работы на объектах приостановлены. Ранее сообщалось, что оба объекта готовы на 89 процентов.

«Причина — приостановление финансирования строительства Фондом социального партнерства по развитию регионов», — отметили в Госстрое.

Строительство экспериментальной быстровозводимой инфекционной больницы в южной столице на 100 койко-мест началось 28 июля. Ранее мэр Оша Таалайбек Сарыбашов сообщал, что уже в ноябре она начнет принимать пациентов. Вообще же, объект из быстровозводимых конструкций планировали сдать в эксплуатацию в октябре 2020 года.

В Нарыне строительство больницы на 70 койко-мест для лечения инфекционных заболеваний начали 4 августа. Планировали построить одноэтажное здание в виде легкой конструкции с учетом погодных и климатических условий Нарына.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184291/
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