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Общество
Сюжет: Скандал с Райымбеком Матраимовым

Митинг за Райымбека Матраимова. Кто пришел поддержать экс-таможенника

В Бишкеке на бульваре Эркиндик около здания ГКНБ проходит митинг сторонников экс-замглавы таможни Райымбека Матраимова.

Участники акции протеста (их около 100 человек) требуют отпустить задержанного. 

Модератором митинга выступает исполнительный директор спортивного клуба ЕRЕМ и ближайший соратник Матраимова Шайлообек Атазов. Он в 2015 году баллотировался в парламент от «Ата Мекена», в октябре 2020-го шел в списке «Мекеним Кыргызстан».

С речью в поддержку задержанного экс-таможенника выступил депутат Таабалды Тиллаев.

На акции протеста также присутствует журналист Эльнура Алканова. Во время парламентских выборов она в списке партии «Мекеним Кыргызстан» шла под № 8.

На митинге замечен и советник председателя ОАО «Международный аэропорт «Манас» Дайырбек Орунбеков.

С речью выступила и руководитель общественной организации «Мээр жазы» Ыргалай Бекмуратова. Она известна тем, что выходит на акции в поддержку тех или иных политиков. Эта женщина также выступала против проведения в столице митинга #нетнасилию за права женщин, она явилась на акцию и пыталась провоцировать участников.

24.kg
Фото 24.kg. Участница митинга Ыргалай Бекмуратова и модератор Шайлообек Атазов

Напомним, накануне ГКНБ задержал Райымбека Матраимова. Его обвиняют в легализации (отмывании) преступных доходов. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого.

11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-заместителя главы Таможенной службы Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Сегодня сторонники Райымбека Матраимова митингуют и в Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/184087/
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