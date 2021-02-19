В Оше митингуют против задержания таможенника Райымбека Матраимова

В Оше митингуют в поддержку Райымбека Матраимова. Видео акции публикуют в социальных сетях.

На кадрах видно, как несколько сотен человек идут с флагами по городу и требуют освободить задержанного бывшего замглавы Таможенной службы.

Напомним, что 11 февраля в Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении Райымбека Матраимова. Судья Гульзат Дыйканбаева признала его виновным в коррупции, оштрафовала на 260 тысяч сомов и сняла арест с имущества обвиняемого.

Вчера его снова задержали по обвинению в незаконном обогащении. Райымбек Матраимов водворен в ИВС на 48 часов. Следствие будет ходатайствовать о его аресте.

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