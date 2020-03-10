нетнасилию. Митингующие за права женщин прогнали провокаторов

В Бишкеке у памятника Уркуе Салиевой сегодня проходит акция под хештегом #нетнасилию.

Организаторы акции протеста озвучили требования, среди которых они просят привлечь к ответственности сотрудников УВД Свердловского района, допустивших провокации во время марша за права женщин 8 марта на площади Победы.

Митингующие также требуют, чтобы правительство созвало экстренное заседание и провело независимое расследование по инциденту на марше 8 марта.

Кроме того, исполнительной власти выдвинут ряд требований: обеспечение мирных собраний, соблюдение Конституции, привлечение к ответственности лиц, атаковавших митингующих 8 марта.

Во время митинга к модераторам подошли и пытались взять слово женщины в элечеках. Они заявили, что выступают против геев и лесбиянок и недопустимо их присутствие на акции. Сотрудники милиции вывели их за пределы акции протеста.