Райымбека Матраимова оштрафовали на 260 тысяч сомов. Арест с имущества снят

В Первомайском районном суде Бишкека завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении экс-замглавы Таможенной службы Райымбека Матраимова.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Гульзат Дыйканбаева зачитала приговор, согласно которому Райымбек Матраимов признан виновным в коррупции. Его оштрафовали на 260 тысяч сомов.

Кроме того, суд снял арест с имущества обвиняемого.

Напомним, в октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов: одну часть — деньгами, другую — недвижимостью.