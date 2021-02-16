В Бишкеке водители такси вновь вышли на митинг

В Бишкеке проходит митинг против «Яндекс.Такси».

Участники акции протеста требуют, чтобы служба прекратила работу в столице.

«Эта служба не платит налоги. Они работают на свой карман и ради своих интересов. Мы работаем, берем патент, платим за него 1 тысячу 300 сомов, платим в Соцфонд. Помимо этого, нам приходится отдавать комиссию «Яндекс.Такси» минимум 15 процентов. Почему они эти деньги не отдают в бюджет нашему государству? Кроме того, приложение этой службы небезопасно, например, если в машину садится ребенок, никто не знает, что за водитель его везет. Водитель регистрирует на несколько SIM-карт свое приложение. В России клиенты этой компании застрахованы, а у нас нет», — сказал участник акции протеста.

Акцию водители такси провели у железнодорожного вокзала.

В пресс-службе «Яндекс.Такси» сообщили, что видели упоминание о забастовке в социальных сетях, но в компанию водители с какими-либо требованиями не обращались.

«Мы видели упоминание забастовки в социальных сетях, но к нам водители с какими-либо требованиями не обращались. Мы проверили несколько номеров машин водителей, собравшихся на забастовку, — они не выполняют заказы нашего сервиса. Сам сервис работает как обычно, число водителей на линии — на привычном уровне, а количество поездок на этой неделе и вовсе выросло по сравнению с прошлой», — прокомментировали в компании, подчеркнув, что «Яндекс.Такси» работает в соответствии с законодательством КР.

Напомним, это вторая акция протеста против «Яндекс.Такси». Ранее митингующие уже требовали запретить деятельность этой компании.