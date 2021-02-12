Одно неверное слово Улукбека Марипова, или Чего боятся жители Баткена

Высказывание Улукбека Марипова, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану, будоражит жителей Баткена уже неделю. Баткенцы недоумевают, как можно делать такое заявление с трибуны парламента.

Пятого февраля в Баткене, восьмого в Бишкеке прошли митинги с требованием объяснений у главы кабмина. Затем отреагировал МИД Таджикистана, призвав кыргызскую сторону быть осторожнее в своих заявлениях о границе.

Напомним, 3 февраля при обсуждении кандидатуры Улукбека Марипова на пост премьер-министра депутат Абдывахап Нурбаев поднял тему строительства дороги Ак-Сай — Тамдык и Ак-Сай — Рават. Отвечая на вопрос, Улукбек Марипов рассказал, что часть канала, через который пополняется Торткульское водохранилище, перешла Таджикистану.

«К сожалению, мы лишились начала канала, который выходит на Торткульское водохранилище. Я уточнил это. Здесь есть стратегические вопросы», — заявил Улукбек Марипов.

Позже пресс-служба кабмина сообщила, что премьер озвучивал проблему распределения водных ресурсов. А сам Улукбек Марипов объяснил, что недоброжелатели исказили его слова. И он имел в виду, что к Таджикистану относится не головной канал (водораспределительный бассейн, через который пополняется Торткульское водохранилище), а соседний канал Кайырма.

Руководитель Ассоциации водопользователей Баткенского района Уланбек Калдарбеков рассказал 24.kg о ставших знаменитыми каналах и о том, чем опасны подобные заявления чиновников.

— Премьер-министр сначала упомянул канал, через который пополняется Торткульское водохранилище. Затем уточнил, что имел в виду Кайырму. Они находятся рядом?

— Нет, канал Кайырма выше головного, через который пополняется Торткуль, на 500- 600 метров .

Их невозможно перепутать. Говорить об одном и иметь в виду другое — тоже невозможно.

В нашем районе находятся две реки — Чечме и Ак-Суу. Внутренние каналы тоже пополняются от них, в том числе головной и Кайырма.

Канал Кайырма вытекает из реки Ак-Суу, которая берет начало в наших ледниках. Его длина примерно 18- 20 километров . Он начинается на нашей территории, затем течет через таджикский анклав. Пока добирается до нашего села Самаркандек, теряет почти 80 процентов воды.

А то, что он якобы принадлежит соседям, я, например, будучи руководителем Ассоциации водопользователей и жителем этого региона, узнал только со слов премьера.

Мы этот канал использовали испокон веков. Смотрите, даже название канала на кыргызском. Кайырма — описывает схему, путь канала.

— Но Агентство водного хозяйства тоже заявляет, что канал относится к Таджикистану и совместно используется согласно договоренностям...

— Договоренности не всегда соблюдаются. Несмотря на то, что канал наш, очень мало воды доходит до наших сел, большая часть объема теряется в таджикских анклавах. Эти соглашения не защищают интересы Кыргызстана, из-за чего у нас постоянные конфликты.

По моим наблюдениям, кыргызские села используют только два процента общего объема наших рек. Есть участки, где жители не могут поливать даже свой огород. При этом наши власти дали разрешение таджикским селам использовать воду для полива полей. Конечно, не по-соседки и не по-мусульмански оставить кого-то без воды, без урожая. Но должна быть справедливость. Например, последний год я не могу провести обход на территории таджикского села или спорного участка, чтобы проверить утечку.

А факт в том, что у одной стороны расцветают пустые поля и появляются новые дома, а напротив — люди из-за нехватки поливной воды остаются без работы и уезжают в Россию. Уланбек Калдарбеков

Если власти хотят развивать приграничные районы, сохранить территорию и население в регионе, то надо решить вопрос. У нас есть готовый проект, по которому можно обеспечить водой 2 тысячи гектаров земли.

— Почему, несмотря на объяснение премьер-министра, баткенцы продолжают возмущаться?

— Пытаясь объясниться, премьер допустил вторую ошибку. Как можно говорить, что Кайырма относится к Таджикистану? Мы в Баткене пытаемся сохранить каждый кусочек земли. Несмотря на отсутствие денег, ребята уже не уезжают ни в Бишкек, ни в Россию. Потому что боятся, что отберут их дома, участки.

Надеюсь, в правительстве понимают, как может аукнуться заявление Улукбека Марипова. В Баткене уже начались весенне-полевые работы. Очень надеюсь, соседи проявят благоразумие, в отличие от наших чиновников, и не перекроют канал. Вода, земля, дороги — это очень тонкие темы региона.