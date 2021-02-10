Торткульское водохранилище. Таджикистан отреагировал на заявления чиновников

Пресс-служба Министерства иностранных дел Таджикистана распространила заявление ведомства, подготовленное в ответ на информацию о Торткульском водохранилище, которую озвучили чиновники и депутаты Кыргызстана.

В МИД страны напоминают, что процедура делимитации и демаркации таджикско-кыргызской государственной границы не завершена. Переговоры правительственных делегаций Таджикистана и Кыргызстана по этому вопросу продолжаются.

«Участок территории, по которой проходит исток, упомянутый депутатом Жогорку Кенеша, до завершения процесса делимитации таджикско-кыргызской государственной границы в соответствии с нормами международного права считается неделимитированным. На данный момент никакой речи о передаче одной стороной какого-либо спорного участка другой стороне быть не может. Министерство призывает политических деятелей соседней страны подходить к заявлениям и высказываниям о таджикско-кыргызской границе с большой осторожностью, так как распространение непроверенных сведений может способствовать дестабилизации ситуации на приграничных территориях двух братских государств», — говорится в сообщении.

Отметим, 4 февраля Улукбек Марипов, выступая в парламенте, рассказал, что часть канала, через который пополняется водохранилище, перешла Таджикистану. Позже в правительстве опровергли слова главы кабмина, заверив, что данный канал полностью относится к территории Кыргызстана. Как оказалось, Улукбек Марипов озвучил распределение водных ресурсов согласно соглашению, подписанному 16 мая 1991 года.

Торткульское водохранилище — единственное в Баткенской области. Это также единственный источник пресной воды для жителей шести близлежащих сел и Баткена. Местные жители называют его жемчужиной региона. Площадь водохранилища составляет 6,6 квадратных километра, объем — 90 миллионов кубометров воды. Водохранилище наполняется в основном вследствие таяния снега и других источников.