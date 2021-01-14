Бишкекский горсуд постановил выплатить семье Руслана Сапарбаева 950 тысяч сомов

Бишкекский горсуд частично поддержал решение Первомайского районного суда по иску солдата срочной службы Руслана Сапарбаева к Генштабу. Об этом 24.kg сообщили адвокаты правозащитного центра «Кылым шамы», представляющие интересы военнослужащего.

Напомним, что Руслану Сапарбаеву в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки.

По словам юристов, их доверитель изначально требовал от Генштаба 5 миллионов 200 тысяч сомов. Из них 1 миллион — моральный ущерб, 4 миллиона 200 тысяч — приобретение, установка и обслуживание биомических протезов плюс утерянный заработок, который Сапарбаев мог бы иметь, если бы был здоров.

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«В возмещении морального вреда матери Сапарбаева в 500 тысяч сомов отказано. Отказали нам во второй инстанции также и в выплате утерянного заработка. То есть из требуемых нами 5 миллионов 200 тысяч мы получили в общей сложности только 950 тысяч сомов», — рассказали адвокаты, добавив, что намерены обжаловать решение в Верховном суде.

Заявления стороны ответчика, что на деньги, предназначенные для приобретения протезов, мать солдата Венера Сейиталиева купила квартиру, юристы отнесли к не имеющим отношения к сути рассматриваемого вопроса.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это был несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.