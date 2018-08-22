ЧП в войсковой части № 30295. Солдат сам виноват, что его ударило током

Генеральный штаб прислал разъяснение по ЧП в войсковой части № 30295 Сухопутных войск, расположенной в Майлуу-Суу.

Отметим, в ночь на 19 августа военнослужащего Руслана Сапарбаева ударило током. Его отправили в Бишкек на лечение. В БНИЦТО ему диагностировали повреждение позвоночника в нескольких местах и ампутировали руку.

По предварительным данным служебного расследования, военнослужащий во время несения наряда проник на территорию электрической подстанции. Несмотря на запрещающий знак, зашел в заброшенную трансформаторную будку, где получил удар током.

В настоящее время военнослужащий находится под постоянным присмотром врачей центра, военно-медицинского управления и Военного госпиталя.

Материалы расследования передали в Военную прокуратуру Джалал-Абадского гарнизона.

Однако мать пострадавшего Венера Сейталиева утверждает, что ее сын не нарушал инструкцию и не знал, что щиток не обесточен.