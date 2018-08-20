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Происшествия

В войсковой части № 30295 ЧП. Солдата ударило током, ему ампутировали руку

Солдату войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслану Сапарбаеву ампутировали руку. Об этом 24.kg сообщила мать пострадавшего военнослужащего Венера Сейталиева.

По ее словам, сына ударило током, когда он решил отремонтировать старый электрощит. Инцидент произошел в ночь на 19 августа.

«Руслан не знал, что электрощит не обесточен, он был открыт, все провода торчали наружу. Сын был как раз в карауле и поэтому хотел засунуть эти провода в гнездо и закрыть щит, но его ударило током», — рассказала Венера Сейталиева.

Как отметила женщина, военнослужащего отбросило от щита на два метра. Прибывшие на место врачи диагностировали повреждение позвоночника. Руслан Сапарбаев отправлен на лечение в Бишкек. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Солдату ампутировали одну руку.

Инцидент расследует Военная прокуратура. Началось следствие. В Генштабе никаких разъяснений по поводу ЧП не дают.
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