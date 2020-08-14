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Общество
Сюжет: ЧП в армии

Солдат с ампутированными руками требует от Генштаба 5 миллионов 200 тысяч сомов

В Первомайском районном суде продолжается рассмотрение искового заявления солдата Руслана Сапарбаева к Генштабу.

Напомним, военнослужащему в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки.

Юристы «Кылым Шамы», которые представляют интересы бывшего военнослужащего, рассказали 24.kg, что пострадавший требует с Генштаба взыскать по суду 5 миллионов 200 тысяч сомов. Из них — миллион — моральный ущерб, 4 миллиона 200 тысяч — приобретение, установка и обслуживание биомических протезов, плюс утерянный заработок, который Сапарбаев мог бы иметь, если бы был здоров.

Ранее, отметим, сторона ответчика просила суд отказать в удовлетворении первого иска на 3 миллиона сомов, потому как эти претензии, как подчеркивают в Генштабе, не обоснованы.

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В ГШ КР пояснили — Руслану Сапарбаеву была выплачена страховка в размере миллиона сомов, кроме того, был открыт лицевой счет, на который поступило 2 миллиона 141 тысяча сомов. Деньги перечислили рядовые, офицеры и руководство Вооруженных сил КР. Дополнительно 367 тысяч 926 сомов собраны на лекарства и донорскую кровь.

Однако адвокаты Сапарбаева утверждают, что не собираются отказываться от материальных претензий. На пенсию в 4 тысячи сомов, которую их клиент ежемесячно получает, купить эти новейшие автоматизированные приспособления он не сможет.

Следующее заседание назначено на 18 августа.

Заявления стороны ответчика, что на деньги, предназначенные для приобретения протезов, мать солдата Венера Сейиталиева купила квартиру, юристы относят к не имеющим отношения к сути рассматриваемого вопроса.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это был несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162571/
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