Суд частично удовлетворил иск солдата Руслана Сапарбаева к Генштабу

В Первомайском районном суде завершилось рассмотрение искового заявления солдата срочной службы Руслана Сапарбаева к Генштабу.

Напомним, что военнослужащему в результате несчастного случая в части, где он служил, ампутировали обе руки.

По словам юристов правозащитного центра «Кылым шамы», представляющих интересы Руслана Сапарбаева, их доверитель требовал от ГШ КР 5 миллионов 200 тысяч сомов. Из них 1 миллион — моральный ущерб, 4 миллиона 200 тысяч — приобретение, установка и обслуживание биомических протезов плюс утерянный заработок, который Сапарбаев мог бы иметь, если бы был здоров.

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«Суд частично удовлетворил наши требования. Мы просили дополнительно 1 миллион сомов в качестве возмещения морального вреда, нам присудили только 50 тысяч. Кроме того, мы требовали возместить стоимость биомических протезов в размере 850 тысяч на обе руки, суд пошел нам навстречу. А в возмещении морального вреда матери Сапарбаева в 500 тысяч сомов отказано. Отказали нам также в выплате утерянного заработка», — рассказали адвокаты, добавив, что намерены обжаловать решение в Бишкекском городском суде.

Заявления стороны ответчика, что на деньги, предназначенные для приобретения протезов, мать солдата Венера Сейиталиева купила квартиру, юристы отнесли к не имеющим отношения к сути рассматриваемого вопроса.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это был несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.