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Общество

Деньги для лечения солдата ушли на покупку жилья. Генштаб ответил на претензии

В Генеральном штабе Вооруженных сил прокомментировали заявление юристов правозащитного центра «Кылым шамы», представляющих интересы солдата Руслана Сапарбаева. Отметим, в результате несчастного случая в части военнослужащему ампутировали обе руки.

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Военные чиновники считают, что претензии потерпевших звучат странно. В Генштабе уточнили, что Руслан Сапарбаев получил удар током из-за собственной халатности — он грубо нарушил устав и полез в трансформаторную будку, которая была под напряжением. Генштаб напоминает, что приложил все усилия, чтобы помочь пострадавшему. Был открыт лицевой счет, на который поступило 2 миллиона 141 тысяча сомов. Деньги перечислили рядовые, офицеры и руководство Вооруженных сил КР. Кроме того, 367 тысяч 926 сомов собраны на лекарства и донорскую кровь.

Генштаб договорился об изготовлении на безвозмездной основе современных бионических протезов. При этом установка, гарантия и пожизненное обслуживание обошлось бы семье Сапарбаева в 210 тысяч сомов.

Но мать Сапарбаева Венера Сейиталиева отказалась тратить из собранных пожертвований деньги на протезы и купила квартиру.

Генштаб Вооруженных сил КР.

В Генштабе также подчеркнули: на личный счет Руслана Сапарбаева перечислена страховка в сумме 1 миллион 50 тысяч сомов. В ГШ ВС КР не понимают, какие еще исковые требования могут быть предъявлены.

В августе 2018 года солдата войсковой части № 30295 в Майлуу-Суу Руслана Сапарбаева ударило током на подстанции, после ему ампутировали обе руки. По версии Генштаба ВС КР, это несчастный случай. Однако Военная прокуратура установила, что вход в распределительный пункт был открыт, а предупреждающие знаки об опасности и высоком напряжении отсутствовали.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/144906/
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