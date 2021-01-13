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Общество

Стоит ли наказывать певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева? Опрос

Министр культуры Нуржигит Кадырбеков намерен добиться лишения певца Кайрата Примбердиева звания «Заслуженный артист КР». Соответствующее предложение уже направлено в аппарат президента. У певца Курала Чокоева уже отобрали нагрудный знак «Отличник культуры».

Причиной гонений в отношении артистов стала скандальная авторская программа Чокоева. Проект «В пи#ду звезду» появился неделю назад на YouTube-канале певца. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки.

Проект, напомним, представлял собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашали гостей и шутили над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков обрушился с критикой в адрес артистов. Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все его выпуски.

Редакция 24.kg решила поинтересоваться у читателей, стоит ли столь жестко наказывать артистов.

Как вы считаете, стоит ли наказывать Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева, лишая их заслуженных наград и званий?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179799/
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