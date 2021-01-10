17:11
USD 83.08
EUR 102.39
RUB 1.13
Общество

Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все выпуски

Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект «В пи#ду звезду» и удалил все его выпуски. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Уважаемые друзья. Мы получили много отзывов по поводу проекта. Были те, кто поддерживал, но большинство выразило негативное мнение. Поэтому я принял решение закрыть проект и удалить все видеовыпуски. Для нас очень важно ваше мнение. Поэтому если мы задели чьи-то чувства программой, то приносим свои извинения», — сказал певец Курал Чокоев.

Напомним, проект «В пи#ду звезду» размещен неделю назад на канале YouTube певца Курала Чокоева. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представляет собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашают гостей и шутят над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков заявил, что намерен инициировать лишения певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/179373/
просмотров: 279
Версия для печати
Материалы по теме
Чиновник раскритиковал певцов за участие в программе с нецензурной бранью
В Федерации профсоюзов Кыргызстана драка. Избиты пять человек
Паспорта, радиочастоты, ПДП. Какими скандалами запомнится 2020 год
Разбой в Канте. Прокуратура обжаловала решение в отношении сына чиновника
Скандалы, побои, измены и унижения. Истории женщин, переживших насилие
Новая редакция Конституции. Юрист о подписях и законности депутатских решений
Директор школы в Таш-Кумыре уничтожила трудовую книжку учителя
В милиции не знают, как сын главы Госантимонополии оказался на свободе
Битва за кресло ректора КНУ. Часть сотрудников против действующего руководителя
Выборы-2020. Центризбирком обратился к политпартиям по факту драки в Араване
Популярные новости
В Бишкеке открываются школы и детские сады В Бишкеке открываются школы и детские сады
Омурбек Бабанов вызван на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Омурбек Бабанов вызван на допрос в ГКНБ
ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов ГКНБ: Некоторые кандидаты якобы готовили революцию после выборов
Омурбек Бабанов вышел с&nbsp;допроса. Что ему инкриминируют Омурбек Бабанов вышел с допроса. Что ему инкриминируют
Бизнес
В&nbsp;новый год с&nbsp;Globus! В новый год с Globus!
Больше охват, выше скорость: 4G&nbsp;LTE-сеть O! улучшена в&nbsp;160+ населенных пунктах Больше охват, выше скорость: 4G LTE-сеть O! улучшена в 160+ населенных пунктах
Продукция из&nbsp;Кыргызстана получила высшую награду в&nbsp;Гонконге Продукция из Кыргызстана получила высшую награду в Гонконге
Новогодний график работы магазинов O!Store и&nbsp;службы поддержки клиентов Новогодний график работы магазинов O!Store и службы поддержки клиентов
10 января, воскресенье
17:03
Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все выпуски Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой про...
17:01
В центре Каракола в точке быстрого питания произошел взрыв. Погибла девушка
16:43
Явка избирателей на референдуме на 16.00 составила 26,55 процента
16:41
На 16.00 на выборах президента проголосовали 26,59 процента избирателей
16:40
Максат Мамытканов о низкой явке: УИКи приглашают избирателей по часам