Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект и удалил все выпуски

Певец Курал Чокоев извинился перед кыргызстанцами за свой проект «В пи#ду звезду» и удалил все его выпуски. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

«Уважаемые друзья. Мы получили много отзывов по поводу проекта. Были те, кто поддерживал, но большинство выразило негативное мнение. Поэтому я принял решение закрыть проект и удалить все видеовыпуски. Для нас очень важно ваше мнение. Поэтому если мы задели чьи-то чувства программой, то приносим свои извинения», — сказал певец Курал Чокоев.

Напомним, проект «В пи#ду звезду» размещен неделю назад на канале YouTube певца Курала Чокоева. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представляет собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашают гостей и шутят над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков заявил, что намерен инициировать лишения певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов страны.