Певца Курала Чокоева лишили нагрудного знака «Отличник культуры». Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации и туризма.

По его информации, причиной стала скандальная авторская программа артиста. Также Минкульт направил в аппарат президента предложение о рассмотрении лишения звания «Заслуженный артист КР» Кайрата Примбердиева.

«Подведомственным учреждениям министерства рекомендовали не включать обозначенных певцов в государственные культурные мероприятия, организуемые ведомством в течение определенного времени», — заявили в ведомстве.

Проект «В пи#ду звезду» появился неделю назад на канале YouTube певца Курала Чокоева. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представляет собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашают гостей и шутят над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.

После выхода шоу министр культуры, информации и туризма Нуржигит Кадырбеков заявил, что намерен поднять вопрос о лишении певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов страны.