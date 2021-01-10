Чиновник раскритиковал певцов за участие в программе с нецензурной бранью

Министерство культуры намерено инициировать лишения певцов Курала Чокоева и Кайрата Примбердиева званий заслуженных артистов. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ведомства Нуржигит Кадырбеков, комментируя программу с участием указанных артистов «В пи#ду звезду» на Youtube.

Чиновник извинился перед кыргызстанцами за поступок певцов и выразил сожаление, что Минкультуры не имеет прямых рычагов для принятия мер в их отношении.

«Тем не менее подведомственным медиацентрам поручено не выпускать клипы певцов и направить аналогичные рекомендации независимым СМИ. В Минкультуры намерены инициировать запрет на их концерты.

«Ребята имеют звания заслуженных артистов. Мы рассматриваем возможность внесения предложения главе государства о лишении их этого звания. Но если они признают вину и попросят у народа прощения — тогда другое дело», — написал Нуржигит Кадырбеков, добавив, что певцов лишат ведомственных наград. Кроме того, чиновник отметил необходимость введения обязательного лицензирования певцов.

«Иначе становится обыденным обвинять Министерство культуры за поступки артистов», — считает Нуржигит Кадырбеков.

Проект «В пи#ду звезду» размещен неделю назад на канале YouTube певца Курала Чокоева. Он вызвал неоднозначную реакцию пользователей Сети. Многие комментаторы раскритиковали программу за нецензурную брань и пошлые шутки. Проект представляет собой шоу, в котором несколько юмористов, в том числе ведущий Курал Чокоев, приглашают гостей и шутят над ними. Гостями одного из последних выпусков стали Кайрат Примбердиев и Кайрат Кыргыз.