Построить город-спутник, завод электромобилей, ТЭЦ-2. План борьбы со смогом

В Чуй-Бишкекском территориальном управлении Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства (ГАООСиЛХ) 24.kg представили План комплексных мер по улучшению экологической ситуации в Бишкеке, а также Сокулукском и Аламединском районах Чуйской области.

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Согласно долгосрочным мерам на 2021-2023 годы, планируется расширять город с учетом региональных особенностей розы ветров, строительных норм и правил по застройке. Для этого необходимо построить город-спутник на 30 гектарах в Кун-Тууйском айыльном аймаке Сокулукского района. Протокольные поручения давал еще в 2014 и 2015 годах тогдашний вице-премьер-министр Валерий Диль.

Создание города-спутника поможет вывести госучреждения и промышленные субъекты с центральной части Бишкека, равномерно распределив их по пригороду, отметили в ведомстве.

Планируется достроить ТЭЦ-2 на газе. В 1986 выделено 136 га земли, из них на сегодня самовольно захвачено 27,7 га. Для завершения строительства потребуется примерно $200 миллионов.

Чиновники намерены ускорить строительство завода по сборке и производству электромобилей, а также ввести дополнение в Налоговый кодекс отдельной главой «Экологический налог» за негативное воздействие на окружающую среду. Сумма будет зависеть от объема выбросов вредных веществ.

В среднесрочных мерах на 2021-2022 годы значится введение льготных тарифов на использование населением электрического и газового отопления в зимнее время, а также на транспортный налог на электромобили и гибридные машины.

В краткосрочных мерах (2021 год) — увеличить финансирование на природоохранные мероприятия, привести в соответствие с санитарно-экологическими и градостроительными требованиями жилмассивы и водоохранные полосы, запретить финансировать строительство объектов без положительного заключения государственной экологической экспертизы и другое.

Сумма, необходимая на реализацию плана, не указывается.