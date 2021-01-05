Смертельный смог в Бишкеке: почему власть придется отправить в отставку

Бишкек стал мировой столицей грязного воздуха. Показатели загрязнения бьют все антирекорды. Мы задыхаемся, чиновники произносят дежурные фразы, не предпринимая абсолютно никаких действий.

Директор Центра политико-правовых исследований Тамерлан Ибраимов призывает власти срочно исправить ситуацию и объяснил 24.kg, почему в противном случае ее, власть, надо будет отправить в отставку.

Смертельно грязный воздух в столице Кыргызстана — это не преувеличение. Надо срочно исправлять ситуацию. Цель — сделать наш Бишкек городом с чистым и здоровым воздухом.

Каждый год власти обещают начать решать проблему грязного воздуха, но она только ухудшается. Из-за этого многие горожане, включая детей, страдают хроническими заболеваниями.

Хватит болтать

Смог, тихий убийца, взял в заложники всех нас. Основа национальной безопасности страны — здоровье людей — находится под реальной угрозой.

Нынешнее правительство и мэрия ничего вразумительного не предлагают. Слов много, а реальных действий нет.

Народу не нужны пиар в соцсетях и чтение на камеру по бумажке. Людям прежде всего нужны чистый воздух и здоровая среда обитания. Тамерлан Ибраимов

Поэтому общественности нужно начать переходить к решительным мерам и потребовать от кабинета министров и столичного муниципалитета в кратчайшие сроки разработать и предоставить общественности план по радикальному и реальному улучшению ситуации. Понятно, что решить проблему смога за один месяц и даже год вряд ли получится, но у властей должны быть понимание и четкий план, куда двигаться. План может быть составлен на два-три года с ясными, реальными и подкрепленными финансовыми источниками шагами.

Если в ближайшее время такой план не будет представлен общественности для ознакомления и обсуждения, то это может быть основанием для начала требования отставки правительства и мэрии Бишкека. Власть, которая не заботится о здоровье народа, никому не нужна.

Что можно сделать

В прошлом году я уже писал о некоторых предложениях по поводу улучшения экологической ситуации в столице. Напомню о них. Источники загрязнения воздуха известны: это ТЭЦ, автотранспорт и домохозяйства, отапливаемые углем. Идет много споров о том, какой источник вносит большую долю в загрязнение города, но это не принципиально. Загрязнителями являются все три главных источника, поэтому со всеми и надо комплексно работать.

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ТЭЦ. Необходимо создать эффективный механизм мониторинга за выбросами из труб. Нужно предусмотреть выделение необходимых финансовых средств на систему очистных фильтров. Правительство уже заявляло, что прорабатывается вопрос о возможном переводе ТЭЦ на газ. Реально ли это? Сколько это будет стоить, насколько это выполнимо, откуда будут изыскиваться средства, если переводить на газ?

На все эти вопросы должны быть даны четкие ответы. Если переводить на газ, то в какие сроки и кто за это будет платить? Если перевод на газ нереален, то какие другие конкретные и реальные меры будут предусмотрены?

О других крупных источниках загрязнения воздуха

Кроме ТЭЦ Бишкека, есть и другие крупные промышленные источники загрязнения. Например, Кантский цементно-шиферный комбинат. Густой черный дым из его труб круглый год тянется над всей Чуйской долиной. Получается, что те затраты, которые хозяева цементного завода должны были нести по очистке вредных выбросов, перекладываются на наши плечи.

Они получают прибыль, а мы — грязный воздух и болезни.

Необходимо решительно требовать, чтобы все промышленные предприятия в кратчайшие сроки установили у себя эффективные очистные сооружения. Если это не будет сделано, то до тех пор, пока они не исправят ситуацию, госорганы в рамках закона должны начать закрывать такие предприятия.

Вредные выбросы автомобильного транспорта

В мировой практике по этому поводу есть немало различных решений. В основном такие:

улучшение качества используемого топлива;

переход автотранспорта на более экологические виды топлива (газ, электричество);

снижение количества частных автомашин, ездящих по улицам города, и развитие системы общественного транспорта.

Мы обязаны предпринимать хоть что-то, если не хотим стать заложниками собственноручно созданной экологической проблемы.

О переходе на использование топлива К4 и К5

Он давно уже был запланирован в соответствии с регламентом ЕАЭС. Однако в Кыргызстане этот переход постоянно откладывается. Здесь нужно делать выбор — либо интересы частного бизнеса и возможный временный недобор налогов, либо здоровье и жизнь людей и чистая экология. Думаю, для кабмина ответ должен быть очевиден — здоровье людей всегда должно быть в приоритете.

Нужно говорить и о переводе общественного транспорта на газ и электричество. В настоящее время уже есть четкое понимание, что весь муниципальный транспорт Бишкека надо переводить на газ и электричество. Это правильный подход, и здесь следует твердо придерживаться намеченного.

Не менее актуален вопрос о снижении количества автомашин, передвигающихся по улицам города. Сегодняшний Бишкек уже давно не может переварить то огромное количество автомобилей, которое ежедневно наполняет его улицы.

Эта проблема характерна для всех городов мира, и решают они ее примерно одинаково. Самый эффективный способ — экономический. Хозяева машин в силу экономической выгоды сами решают отказаться от использования личного авто и начинают чаще пользоваться общественным транспортом.

Для этого в столице надо в срочном порядке начать вводить на улицах современные платные парковочные места.

Каждый автомобилист должен знать, что если он поедет на своей машине по городу, то ему надо будет сначала найти, а главное, заплатить за парковку своего авто.

Кто бывал за границей, в Европе или США, тот знает, что в крупных городах многие предпочитают пользоваться услугами метро или автобуса, в крайнем случае такси, потому как ехать на своей машине — это дорого и неудобно, а на общественном транспорте дешевле и быстрее. Такие же условия надо создать в Бишкеке.

О сокращении вредных выбросов домохозяйств: отказ от отопления углем

Бишкек окружен большим количеством новостроек. Кроме того, в самом городе немало частных домов. Большинство из них в зимний период отапливаются углем потому, что так дешевле.

Следовательно, для решения проблемы нужно сделать так, чтобы отопление электричеством было как минимум не дороже угля, а лучше дешевле.

Вариант решения проблемы, который лежит на поверхности, — внедрение субсидирования правительством тарифов на электричество, по крайней мере, в зимний период.

Однако есть другой путь, при котором сами потребители электричества будут оплачивать низкие тарифы в зимнее время. Для этого нужно ввести дифференцированные тарифы: «зимний» (с ноября по март) и «летний» (с апреля по октябрь).

Зимний тариф надо сделать максимально низким, а летний, наоборот, повысить.

Таким образом, пять месяцев в году тарифы на электричество будут настолько низкими, что отапливать электричеством будет не дороже, чем углем, а семь месяцев потребители будут оплачивать электричество по повышенному тарифу, что будет примерно покрывать затраты энергетиков, если брать их в целом за год. В последующем надо будет поэтапно запрещать угольное отопление в Бишкеке и пригородах.

Очевидно, что переход на электрическое отопление в столице и окрестностях потребует введения дополнительных электрических мощностей и обновления всей инфраструктуры (трансформаторы, кабель, электропровода). Если кабмин примет решение о переходе на дифференцированные тарифы, то необходимо в кратчайшие сроки просчитать все необходимые затраты на модернизацию инфраструктуры и найти под это финансовые средства.

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Должны также быть приняты стратегические решения о строительстве новых генерирующих мощностей. На поверхности лежат проекты о строительстве «Камбараты-1», Верхненарынского каскада, Каракечинской ТЭС...

Что касается потребления газа для отопления, то это тоже хорошее направление, которое, конечно, надо использовать. Однако ситуация с газом может быть непредсказуемой. Сегодня он есть, а завтра может не быть. Своих крупных месторождений в республике нет. Кроме того, цены на газ также могут сильно меняться. Газификация и так идет своим чередом, в соответствии с планами частной компании «Газпром Кыргызстан». Ничего дополнительного там сделать правительство, скорее всего, не сможет. Поэтому, используя все имеющиеся возможности газификации домохозяйств в Бишкеке, стратегически более правильным будет делать ставку на отопление домов электричеством.

В заключение надо еще раз отметить, что ждать больше нельзя. Здоровье должно быть главным приоритетом в работе власти. Если она не справляется со своими обязанностями, то ее надо отправить в отставку и нанимать на работу других, более знающих, энергичных и ответственных перед народом менеджеров.