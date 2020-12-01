Семейное насилие. Почему жертвы выбирают тирана, а не ребенка

Очередной факт избиения ребенка потряс общественность. Жительница Чуйской области обратилась в милицию с просьбой принять меры в отношении ее мужа. Мужчина избил ее шестилетнего сына. Мать, узнав о задержании супруга, заявила, что простила его и решила написать встречное заявление. Это не первый случай семейного насилия, когда жертвы отказываются наказывать обидчика.

24.kg разбиралось, почему женщины прощают тех, кто так жестоко поступает с ними и их детьми.

Бес попутал

Трагедия в Сокулукском районе произошла в ночь на 18 ноября. Отчим жестоко избил шестилетнего мальчика. После случившегося госпитализировали не только ребенка, но и его маму, которая находится на последнем месяце беременности. Женщина сначала написала заявление в милицию, но, узнав о задержании супруга, сказала, что готова отказаться от претензий.

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Суд отпустил тирана под домашний арест. Малыша выписали из больницы, его забрала бабушка.

Заявление из милиции мать пока не забрала. Сейчас правоохранители проводят экспертизу, по предварительным данным, нанесен легкий вред здоровью ребенка.

Общественность еще не отошла от вопиющего случая насилия над женщиной во время карантина. В июне резонанс получила история с Дильробо из Сузакского района. Ее избил супруг только за то, что та задержалась у сестры.

Руки женщины связали, а на шею повесили автомобильные покрышки с кирпичами. Мужчина облил с ног до головы жену ледяной водой и бил ее по лицу.

Милиционеры задержали 51-летнего мужчину, но в тот же день Дильробо написала встречное заявление. Она простила мужа, заявив, что прожила с ним 26 лет и надеется женить сына. В итоге мужчине назначили пробационный надзор сроком на два года.

В октябре милиция зафиксировала еще один факт домашнего насилия. Мужчина до смерти избил свою беременную жену и тещу.

В свое оправдание подозреваемый заявил, что супруга и теща постоянно издевались над ним. В день трагедии он выпил спиртное, пришел домой. Когда его вновь стали оскорблять, он избил женщин кулаком.

Терпеть ради детей

Глава Ассоциации кризисных центров Толкун Тюлекова считает, что женщины идут на примирение с мужем-тираном из-за детей, которые зачастую остаются с ним. Мужчина манипулирует женой, не давая видеться с ребенком. Жертве семейного насилия ничего не остается, как вернуться к тирану.

«Есть много факторов, почему женщина забирает свое заявление и прощает мужа: она не может забрать вещи из дома, паспорт или другие документы. Были случаи, когда муж сжег документы — свидетельства о рождении детей, диплом супруги. Это произошло, потому что она обратилась за помощью в центр», — рассказала она.

Зачастую на решение женщины вернуться домой к мужу влияют родственники.

«Женщина должна чувствовать поддержку как со стороны кризисных центров, так и родственников. Иногда на жертву насилия давят ради того, чтобы не выплачивать ей алименты», — отметила глава Ассоциации кризисных центров.

От родных и близких нет поддержки. Вместо этого они вынуждают жертву вернуться к мужу. Грозят отказаться от нее. Толкун Тюлекова

К тому же зачастую давлению и насилию подвергаются женщины без образования и испытывающие финансовые трудности. Некоторые из них не могут самостоятельно обеспечивать детей, оплачивать квартиру.

«Женщина задумывается, куда трудоустроиться, где жить, как обеспечивать детей одной. Мы обращаемся в управление труда, чтобы жертва насилия могла получить специальность и самостоятельно содержать детей, оплачивать аренду квартиры», — добавила Толкун Тюлекова.

Бьет не значит любит

Зачастую люди, которые не сталкивались с домашним насилием, недоумевают: почему жертвы насилия прощают своих мучителей и остаются с теми, кто измывается над ними или их детьми.

Специалист Рахат Исмаилова объясняет это психологической зависимостью: чем больше женщина живет с насильником, тем сложнее ей из этого ада выбраться. В итоге домашнее насилие становится нормой.

«Обычно насильник обвиняет женщину во всем, оказывая психологическое давление: в том, что она начинает ссору, что это у нее «длинный» язык. Со временем жертва начинает верить в это и винить себя. Насилие происходит на фоне заниженной самооценки», — рассказала психолог.

Каждая жертва пытается всячески оправдать насилие супруга или партнера, виня во всем себя.

По словам Рахат Исмаиловой, девочек с раннего возраста необходимо обучать.

«Нельзя допускать, чтобы девочка думала: выйду замуж, и все проблемы сами по себе решатся. Женщина должна развиваться, чтобы обеспечивать себя, а не надеяться на кого-либо», — сказала она.

Кому легко

Психологи отмечают, что даже дети до одного года, ставшие свидетелями домашнего насилия, все осознают и подобный опыт оставляет глубокие психологические травмы.

«Дети в полгода, живущие в скандалах, криках, драках или сами ставшие жертвами избиения, получают очень глубокие травмы. Проявляется это все и во взрослой жизни. Такие люди зачастую прибегают к попыткам суицида или сами становятся жестокими», — подчеркивают они.

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Психолог Виктория Исакова заметила, что домашнее насилие может отразиться на соматическом состоянии ребенка. У малыша могут развиться энурез, невроз. Специалист уверена, что мальчик из Сокулукского района получил психологическую травму на всю жизнь.

«Этот случай оставит отпечаток на всю жизнь — в будущем это отразится на отношении к себе, другим людям. Необходимо работать с семьей, строить новые детско-родительские отношения. Скоро в этой семье появится еще один малыш, все внимание, естественно, переключится на него. Старший травмированный ребенок останется один на один со своими травмами и внутренними переживаниями», — говорит специалист.

По ее словам, только забота, опека и любовь могут помочь в восстановлении психики пострадавшего от домашнего насилия ребенка.

«Прежде всего мальчика необходимо оградить от человека, совершившего насилие, потому что он будет для него раздражителем, с которым связаны воспоминания. Вне зависимости от возраста у ребенка может произойти остановка интеллектуального развития», — отметила Виктория Исакова.

По ее мнению, нельзя отбирать травмированного ребенка у мамы, как того требуют некоторые: лишить родительских прав женщину. Ее любовь и заботу никто не заменит, считает психолог.

«Ребенка можно оградить от матери только в тех случаях, когда сама родительница становится опасным элементом. Но в этом случае он должен жить с ближайшим родственником — бабушкой. Однако когда мамы нет, ребенок подсознательно будет думать, что он никому не нужен», — добавила она.

Несомненно, что одно из страшных последствий домашнего насилия — повтор сценария. Малыш, который пережил избиения, в будущем также будет бить свою жену или детей. Печальная статистика говорит о том, что большинство жертв не понимает или не знает, к кому нужно обратиться в случае издевательств. Государственная политика в сфере предупреждения домашнего насилия практически не работает — декриминализация не позволяет правоохранителям принять жесткие меры по наказанию изверга.