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Общество

В Кыргызстане обучили около 200 фостерных семей, работают пока 35

В Кыргызстане около 200 фостерных семей имеют сертификаты о пройденном обучении. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

По ее данным, на сегодня в 35 приемных семьях воспитывается 63 ребенка, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

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Приемными родителями могут быть люди от 30 до 65 лет. Они получают зарплату, а также ежемесячные выплаты на каждого ребенка за счет государства.

Минтруда разработало проект новой редакции положения о приемной семье, предусматривающий увеличение выплат на содержание приемных детей и оплаты труда родителей. Проект находится на рассмотрении аппарата правительства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174729/
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