COVID-19 помешал репатриировать брошенных детей в Кыргызстан

В 2020 году в Кыргызстан не репатриировали ни одного ребенка в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. Об этом 24.kg сообщила завотделом по развитию соцуслуг семье и детям Министерства труда и социального развития Назгуль Чолумова.

По ее словам, согласно поступающим документам, примерно шестеро детей остались без попечения родителей в России. «Мы изучаем документы, транспортабельны ли они, всех ли мы можем вернуть. Как только эпидситуация нормализуется и нам разрешат, будем вылетать и привозить детей на родину», — сказала Назгуль Чолумова.

Она добавила, что в 2019 году в республике было зарегистрировано 106 тысяч детей мигрантов. COVID-19 заставил многих родителей (одного или обоих членов семьи) вернуться в Кыргызстан. По данным третьего квартала 2020-го, детей мигрантов осталось 82 тысячи.