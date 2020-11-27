На 27 ноября 2020 года экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов перечислил 661,2 миллиона сомов. Информацию об этом 24.kg подтвердили в Министерстве финансов.

По его данным, всего на депозитный счет, куда поступают средства на поддержку бюджета за этот год (в рамках мероприятий по экономической амнистии и легализации денежных средств), зачислено 667,9 миллиона сомов. Основную часть средств перечислил Райымбек Матраимов, еще 6,7 миллиона — добровольные денежные средства физических лиц.

Напомним, что Райымбек Матраимов фигурирует в уголовном деле по факту коррупции в Таможенной службе. В ноябре 2019-го его уже вызывали на допрос в ГКНБ.

В октябре 2020 года органы нацбезопасности начали новое досудебное производство по факту коррупции на таможне. Установлено, что в системе ГТС с начала 2016-го по настоящее время со стороны бывшего заместителя председателя Райымбека Матраимова, других должностных лиц ведомства и подконтрольных участников внешнеэкономической деятельности налажена коррупционная схема по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате которой бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

Задержанный согласился на сделку со следствием и заявил, что готов возместить в бюджет 2 миллиарда сомов. Тогда же он перевел на счет ГКНБ 80 миллионов сомов. Суд отпустил Райымбека Матраимова под подписку о невыезде. Перечислить всю сумму он должен до конца ноября текущего года.