Вторая волна COVID-19. Кыргызстанцев скоро некому будет лечить

Отсутствие защиты и финансовой поддержки может привести к тому, что в разгар пандемии кыргызстанцев не спасут даже новые больницы. Их некому будет лечить.

В Кыргызстане набирает обороты вторая вспышка коронавируса. Под ударом вновь оказались медики. Наш анализ показал, что за последний месяц число заражений выросло почти в три раза.

Медики заражаются все чаще

На 27 октября в Кыргызстане зарегистрировано 56 тысяч 738 случаев заражения коронавирусом, 3 тысячи 597 из них — у медиков. Только с начала октября COVID-19 выявлен у 342 медиков. Это в 2,7 раза больше, чем в сентябре.

В октябре не было ни одного дня, когда бы не регистрировались случаи заражения коронавирусом среди медиков.

До июльских значений нам пока далеко. Ведь в пик эпидемии за месяц коронавирус выявили у 1 тысячи 799 медицинских работников. Но сегодняшние показатели заражения вплотную приближаются к тем, что были в июне, в начале первой вспышки. Тогда за месяц зарегистрировали 468 случаев заражения коронавирусом среди медиков.

В октябре в день регистрируется в среднем по 13 случаев заражения медработников коронавирусом. А 15 октября COVID-19 выявили у 32 медиков — максимальный суточный показатель за месяц. Похожие цифры были в июне. Но тогда в стране было сложно со средствами индивидуальной защиты, да и лечить коронавирус врачи только учились.

Сейчас, по заверениям Минздрава, все условия в медучреждениях созданы. Поэтому внутрибольничных заражений быть не должно. Почему тогда статистика заболеваемости COVID-19 среди медиков растет? Чиновники Минздрава уверены, что врачи и медперсонал сами виноваты в этом.

«Заболеваемость медработников тоже регистрируется, хотя обеспеченность СИЗ есть, обучение они прошли. Но они же тоже люди. Может быть, дома заразились или на улице. Вне лечебного учреждения, скорее всего, у них есть контакт и заражение. Этот вопрос постоянно поднимается. Условия созданы. Мы медикам говорим, что получается, что заражение происходит, потому что нарушаются правилам одевания-раздевания СИЗ или медики сами несерьезно относятся к этому вопросу», — прокомментировал ситуацию 24.kg замминистра здравоохранения Мадемин Каратаев.

Компенсаций нет, ждите

Важным шагом в поддержке медиков и их усилий в борьбе с коронавирусом могла бы стать выплата компенсаций из-за заражения COVID-19. Власти страны обещали, что медработникам выплатят все положенные суммы. На самом деле медики не получают выплат.

Из 3,5 тысячи заразившихся коронавирусом медиков только 377 назначили компенсации.

Еще 27 семей погибших медицинских работников получили по 1 миллиону сомов.

Всего на получение компенсаций поступили более 2 тысяч документов. Они до сих пор рассматриваются. А число случаев заражения продолжает расти.

«К сожалению, мы получаем печальные сообщения о том, что руководство учреждений здравоохранения и профильного министерства под различными предлогами препятствует выплате положенных компенсаций медицинскому персоналу. В качестве отговорок заявляют рядовым врачам и медсестрам, что они не смогут доказать факт заражения при исполнении профессиональных обязанностей», — заявила глава правовой клиники «Адилет» Чолпон Джакупова.

Об этом же говорят и представители международной правозащитной организации Amnesty International. В своем докладе «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыргызстане» они отметили, что работники здравоохранения сталкиваются с целым рядом проблем при получении компенсаций за заражение коронавирусом.

Они обращают внимание, что крайне сложно доказать факт заражения коронавирусом на рабочем месте. Кроме того, многие случаи COVID-19 могли быть диагностированы как пневмония, а в этом случае работник не будет иметь права на компенсацию. Выплаты доступны только тем сотрудникам, кто посменно работал в красных зонах или в палатах, где лежат больные с COVID-19.

Как отмечают правозащитники, медики Кыргызстана также столкнулись с репрессиями при попытке открыто высказать свое мнение, подать жалобу.

Медики зачастую сталкивались с угрозами, увольнениями или унижениями со стороны работодателей.

Но Минздрав вновь не видит проблемы и утверждает, что работа ведется и выплаты назначаются честно.

«Почти 2 тысячи заявок сегодня поданы. Комиссия не успевает рассматривать. Это же большие деньги — 200 тысяч сомов. В случае чего нам придется отвечать. Комиссия тщательно смотрит, соответствует ли заявка нормам. Конечно, есть недовольные. Например, один человек не получил выплату, а рядом коллега получил. Сразу пишут в «Фейсбуке», начинают огульно винить Минздрав. Иной раз звонят и приходят. Я всегда предлагаю в этих случаях еще раз комиссии рассмотреть документы. Если случай подпадает под приказ о выплатах, мы их дадим», — заверил Мадемин Каратаев.

Работать некому

Сами же люди в белых халатах на условиях анонимности рассказывают, что такое отношение государства заставляет их увольняться. Многие уходят работать в частные медицинские учреждения, чтобы получать за свой труд достойную оплату.

Уже сейчас на Станции скорой помощи Бишкека (Центр экстренной медицины) не хватает врачей. Она укомплектована машинами, но испытывает дефицит кадров. При штатном расписании в 210 врачебных ставок вакантными остаются 89, из 342 фельдшерских ставок свободны 60.

«Основной причиной увольнения врачей остается несоизмеримая с условиями труда зарплата. Доктор получает 5 тысяч сомов в виде оклада и 4 тысячи — в качестве надбавки от мэрии столицы. Фельдшер получает 4 тысячи 300 сомов оклада и надбавку от муниципалитета в 2,5 тысячи. И это без вычета налогов», — рассказал глава Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов.

Набравшись опыта на Станции скорой помощи, молодые специалисты, по словам Искендера Шаяхметова, зачастую стараются уйти в частные медицинские центры и службы. Он отмечает, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на работе станции в условиях начавшейся в республике второй вспышки пандемии коронавируса.

«Есть, конечно, и небольшие позитивные сдвиги. Так, недавно станция пополнилась клиническими ординаторами. К нам пришли девять молодых кардиологов, четыре педиатра и два невропатолога. Во многом произошло это благодаря работе, которую мы проводим по привлечению выпускников медицинских вузов», — заключил глава ЦЭМ.

А вот в Минздраве проблемы снова не видят. Ведомство бодро рапортует о том, что успели подготовить кадры к возможной второй вспышке коронавируса.

Минздрав переобучил около 20 тысяч медицинских работников особенностям лечения COVID-19.

Если раньше обучали в основном реаниматологов, кардиологов, терапевтов, то сейчас на специализацию не смотрят. В ведомстве надеются, что такая практика позволит исключить нехватку кадров в случае резкого роста числа больных.

А на вопросы о том, что медики увольняются из-за низкой оплаты, Минздрав только отвечает, что и без коронавируса в регионах страны была нехватка кадров. А сейчас она усилилась из-за того, что на удаленку пришлось отправить медиков старше 65 лет.

«Нехватка врачей первичного звена была и раньше, вопреки тому, что вузы выпускают столько медиков. Мы готовим их или для частного сектора, или для других стран», — заключил Мадемин Каратаев.

Число случаев заражения коронавирусом в Кыргызстане стабильно растет. В любой момент ситуация может стать критической, повторится летний сценарий. В правительстве и Минздраве бодро рапортуют, что все готово. Да, новые больницы достраиваются и открываются, в них установлено современное оборудование.

Но проблема в другом. Из-за наплевательского отношения государства к медикам может случиться так, что даже при наличии свободных мест в больницах лечить кыргызстанцев будет просто некому. Граждан снова лишают доступа к медицине. Поплатиться за это своими жизнями могут сотни жителей нашей страны.