В Минздрав поступило 2 тысячи заявлений от медиков на выплату компенсаций

Около 2 тысяч заявлений на выплату компенсаций медикам, заразившимся COVID-19, поступило на рассмотрение комиссии из организаций здравоохранения. Об этом на пресс-конференции сообщил глава Минздрава Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, выплачены единовременные денежные компенсации 377 сотрудникам организаций здравоохранения по 200 тысяч сомов. Еще 27 семей погибших медицинских работников получили по 1 миллиону сомов.

За работу в красной зоне за сентябрь компенсации выплатили 5 тысячам 241 медицинскому работнику на общую сумму 71 миллион 671 тысяча 429 сомов.

Напомним, всего число медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 3 тысячи 588, из них выписались с выздоровлением 3 тысячи 280.