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Общество

Коронавирус в Кыргызстане. Медикам угрожают и задерживают выплаты

Работники здравоохранения сталкиваются с целым рядом проблем при получении компенсаций за заражение коронавирусом. Об этом заявила международная правозащитная организация Amnesty International в своем докладе «За гранью долга: Права работников здравоохранения в Кыргызстане».

Отмечается, что парламент Кыргызстана 21 мая 2020 года принял изменения в закон о статусе медицинского работника, предусматривающие, среди прочего, компенсационные выплаты в случае заболевания или смерти тех, кто работает с пациентами с COVID-19.

Опрошенные медработники сообщали, что те, кто обращается за получением компенсационных выплат по болезни, должны доказать, что они заразились именно на рабочем месте, однако документально зафиксировать этот факт может быть совсем не просто.

Из доклада Amnesty International

Еще одна трудность заключается в том, что многие случаи COVID-19 могли быть диагностированы как пневмония, а в этом случае работник не будет иметь права на выплату компенсаций.

Кроме того, выплаты доступны только тем сотрудникам, кто посменно работал в красных зонах или в палатах, где лежат больные с COVID-19. Работники здравоохранения, не входившие в красные зоны и работавшие в других медицинских учреждениях, например, в поликлиниках, могут не иметь права на получение компенсаций, даже если они заразятся или умрут от коронавируса.

Как отмечают правозащитники, медики Кыргызстана также столкнулись с репрессиями при попытке открыто высказать свое мнение, подать жалобу. Они зачастую сталкивались с угрозами, увольнениями или унижениями со стороны своих работодателей.

«В существующих на сегодняшний день условиях пандемии COVID-19 право работников здравоохранения открыто высказывать свое мнение, а также иметь доступ и возможность делиться информацией об угрозах, с которыми сталкиваются медработники, имеют ключевое значение для обеспечения того, чтобы жизненно важная информация о пандемии была обнародована; это необходимо и профессиональным медработникам, и всему обществу в целом. Медицинские работники должны активно участвовать в диалоге о мерах по обеспечению общественного здоровья, поскольку именно они участвуют в практической реализации таких мер и осведомлены о практических потребностях и проблемах в рамках необходимого социального диалога между властями и работниками», — отмечают авторы доклада.

Власти Кыргызстана должны в соответствии со своими обязательствами гарантировать право на получение надлежащих пособий по социальному обеспечению, в том числе в случае болезни и смерти при исполнении своих профессиональных обязанностей. Они должны обеспечить своевременные выплаты всем работникам здравоохранения и их семьям. Компенсации должны быть выплачены в случае смерти от COVID-19 и связанных с ним заболеваний всем пострадавшим работникам здравоохранения, а не только тем, кто работает в так называемых красных зонах.

Кыргызстан должен соблюдать и гарантировать право на свободу выражения мнений и доступ к информации для всех медицинских работников путем принятия законодательства о защите лиц, сообщающих о нарушениях. В то же время власти страны должны в полной мере обеспечить соблюдение положений Трудового кодекса, запрещающих предпринимать какие-либо действия против сотрудников за отказ выполнять работу, связанную с угрозой их здоровью.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166381/
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