Медики не получили компенсации. Правозащитники обратились к генпрокурору

Медики не могут получить обещанные компенсации. Юристы правовой клиники «Адилет» обратились к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой провести проверку.

По словам главы организации Чолпон Джакуповой, эксперты клиники поддерживают медицинских работников, защищают их профессиональные, трудовые права.

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«К сожалению, мы получаем печальные сообщения о том, что руководство учреждений здравоохранения и профильного министерства под различными предлогами препятствует выплате положенных компенсаций медицинскому персоналу. Комиссия Минздрава уже прекратила сбор документов для выплаты компенсаций или даже требует привести троих пациентов, чтобы доказать факт заражения медицинского работника именно от них. При этом нормативные акты, ведомственные приказы, инструкции и положения, регулирующие данный вопрос, скрываются от самих медицинских работников и от общества в целом. Прямой запрос «Адилета» о предоставлении копий указанных документов оставлен без ответа как со стороны правительства, так и со стороны Минздрава», — отметила Чолпон Джакупова.

В качестве подобных отговорок заявляют рядовым врачам и медсестрам, что они не смогут доказать факт заражения коронавирусом именно при исполнении профессиональных обязанностей. Чолпон Джакупова

Эксперт отмечает, что эти обстоятельства — циничное предательство врачей и медсестер со стороны государства. «Такая позиция правительства и Министерства здравоохранения в корне противоречит политике президента Сооронбая Жээнбекова, который неоднократно заявлял, что «компенсационные выплаты медикам должны быть обеспечены своевременно и в полном объеме», — подчеркнула Чолпон Джакупова.

Она также попросила, помимо проведения проверки, ответить на вопросы, в частности — сколько медицинских работников обратилось в организации, учреждения здравоохранения с заявлениями о получении компенсаций (раздельно по 1 миллиону сомов в случаях смерти и 200 тысячам сомов при заболевании). Материалы в отношении какого количества направлены в комиссию по проведению служебного расследования о назначении выплаты компенсации и была ли проверена законность решений организаций и учреждений здравоохранения об обращении к комиссию, а также об отказе предоставить документацию.

Юристы также спрашивают, ограничен ли срок подачи заявлений на получение компенсаций, и если да, то кем этот срок установлен.