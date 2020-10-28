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Общество
Сюжет: Борьба за мэрию Бишкека

Верните вице-мэров. Возле мэрии Бишкека проходит митинг

Возле здания мэрии Бишкека снова митинг. Около 70 человек вышли к зданию муниципалитета с требованием вернуть вице-мэров, которых уволили вчера.

К протестующим вышел и. о. мэра столицы Балбак Тулобаев. Граждане спросили, законно ли увольнять человека, если он находится на больничном, и. о. мэра ответил, что нет.

Митингующие держат транспаранты с надписью: «Верните вице-мэров! Дайте работать!».

Напомним, что ранее и. о. мэра попросил освободить должности вице-мэров Викторию Мозгачеву и Алымбека Абдылдаева. Первая отвечала за социальный сектор, второй — за ЖКХ. Сам Балбак Тулобаев это опровергает. Однако Виктория Мозгачева еще раз подчеркнула, что и. о. градоначальника вызвал в свой кабинет ее и Абдылдаева и сказал, что ему нужны два места вице-мэров.

Кроме того, акимы Октябрьского района Азамат Дороев и Первомайского района Алибек Биримкулов покинули свои должности.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/171039/
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Верните вице-мэров. Возле мэрии Бишкека проходит митинг