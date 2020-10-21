Вторая волна COVID-19. Пока политики делили портфели, страну накрыла эпидемия

Пока в Кыргызстане менялась власть, а политики решали, кому достанутся должности, республику накрыла вторая волна коронавируса. Уже сейчас показатели практически достигли июльских значений, когда был пик заболеваемости и смертности.

Минздрав призывает, но никто не слышит

Министерство здравоохранения уже больше полугода твердит о необходимости ношения масок, мытья рук и соблюдения социальной дистанции. Но по факту соблюдать эти рекомендации люди стали только тогда, когда летом произошел резкий рост числа зараженных коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Когда практически каждой семьи коснулся COVID-19, кыргызстанцы начали бояться и старались следовать советам врачей. Летний пик прошел, все расслабились. Но Минздрав заблаговременно предостерегал: в октябре Кыргызстан с высокой степенью вероятности ждет новая волна коронавируса.

Страна просто потонула сначала в предвыборной агитации, а потом в митингах и призывах к смене власти. О надвигающейся опасности, казалось, все просто забыли. Только коронавирус никуда не делся.

За последний месяц в Кыргызстане зарегистрировали 6 тысяч 246 случаев COVID-19.

А ведь в сентябре, в шестой месяц пандемии, было чуть больше 3 тысяч зараженных. За первые три месяца пандемии — с 19 марта по 18 июня — в стране было зарегистрировано меньше — 2 тысячи 600 случаев.

«Если будем придерживаться порядка, то тогда, наверное, удастся избежать этих мер. Они очень непопулярные. Но это теперь зависит от каждого из нас», — прокомментировал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев возможное введение карантина в конце сентября.

Но его слова никто не расслышал в океане предвыборных обещаний лучшей жизни.

Эпидемия вышла из-под контроля

Важную роль в контроле над эпидемией коронавируса играют вопросы тестирования. Ни одной стране мира неизвестно, сколько людей заражены COVID-19. Можно лишь говорить о том, какое число получили положительные результаты тестов. Но и на их основе можно делать выводы и строить прогнозы.

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Чтобы понять, достаточно ли проводится тестов в КР, ВОЗ опубликовала критерий еще в мае: если в течение двух недель менее 5 процентов тестов оказываются положительными, то эпидемия в стране находится под контролем.

В Кыргызстане весь последний месяц число положительных тестов выше 17 процентов.

В некоторые дни число положительных случаев от общего числа и вовсе било все рекорды. Например, по данным на 28 сентября из 150 проведенных тестов 104 показали положительный результат (69,3 процента). 12 и 19 октября коронавирус подтвердился почти в половине тестов.

Отметим, что точных данных о том, сколько ПЦР делается в регионах, до сих пор нет. Поэтому независимые эксперты просто не могут оценить размах эпидемии в государстве. А значит, реальные цифры по числу зараженных вирусом могут быть в разы выше официальной статистики.

Число смертей растет

Самое страшное, что в октябре начало резко расти число смертей после заражения коронавирусом. За последний месяц — с 18 сентября по 18 октября — из-за COVID-19 скончались 45 человек.

Столько же кыргызстанцев мы потеряли в первые 100 дней эпидемии COVID-19.

Прогнозы Минздрава совсем не внушают оптимизма.

Самое страшное, что дальше может быть только хуже. В республике уже фиксируются повторные случаи заражения коронавирусом . А ученые не исключают, что болезнь будет протекать даже тяжелее , чем в первый раз.

«Политические события, произошедшие в стране, могут дать толчок для увеличения заболевших COVID-19. Во время этих событий большая масса людей была без масок, соблюдения каких-либо санитарных и гигиенических норм. Думаю, не исключен вариант массового распространения. Есть понятие «инкубационный период» — около двух недель. Уже начинаем пожинать плоды. Передача началась, многие были на улицах круглые сутки, на местах может продолжаться распространение вируса», — предупредил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.