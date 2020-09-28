Минздрав о карантине: Сейчас все зависит от каждого из нас

«Если будем придерживаться порядка, то тогда, наверное, удастся избежать этих мер. Они очень непопулярные. Но это теперь зависит от каждого из нас», — так прокомментировал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев возможное введение карантина.

По его словам, введение карантина по всей стране — ответственное и достаточно емкое мероприятие. Оно вводится при инфекционных болезнях, чтобы подготовить систему здравоохранения для работы в условиях эпидемии и пандемии.

«Когда в марте вводили карантин, мы сдержали, растянули эпидемию. Дали время подготовиться нашим организациям здравоохранения. Этот процесс сейчас продолжается. Строятся больницы, идет обучение медперсонала, создаются запасы медикаментов, необходимых медизделий», — отметил Нурболот Усенбаев.

«Если бы все придерживались санитарных правил, мы бы смогли достаточно эффективно обуздать инфекцию. Сейчас расслабляться рано. Добрая половина не придерживается норм, вторая половина боится. Наверное, пора уже приступить к тому, чтобы мы могли друг другу делать замечания за отсутствие маски, социального дистанцирования. Надо призывать к общему порядку», — заключил он.