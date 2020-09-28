14:32
USD 79.50
EUR 92.65
RUB 1.03
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Минздрав о карантине: Сейчас все зависит от каждого из нас

«Если будем придерживаться порядка, то тогда, наверное, удастся избежать этих мер. Они очень непопулярные. Но это теперь зависит от каждого из нас», — так прокомментировал заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев возможное введение карантина.

По его словам, введение карантина по всей стране — ответственное и достаточно емкое мероприятие. Оно вводится при инфекционных болезнях, чтобы подготовить систему здравоохранения для работы в условиях эпидемии и пандемии.

«Когда в марте вводили карантин, мы сдержали, растянули эпидемию. Дали время подготовиться нашим организациям здравоохранения. Этот процесс сейчас продолжается. Строятся больницы, идет обучение медперсонала, создаются запасы медикаментов, необходимых медизделий», — отметил Нурболот Усенбаев.

«Если бы все придерживались санитарных правил, мы бы смогли достаточно эффективно обуздать инфекцию. Сейчас расслабляться рано. Добрая половина не придерживается норм, вторая половина боится. Наверное, пора уже приступить к тому, чтобы мы могли друг другу делать замечания за отсутствие маски, социального дистанцирования. Надо призывать к общему порядку», — заключил он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166634/
просмотров: 476
Версия для печати
Материалы по теме
В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима
COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли
Минздрав о летней вспышке COVID-19: Мы работали как могли
Для лечения детей развернуто 2 тысячи 356 коек
Вторая волна COVID-19. Минздрав заверяет, средств защиты для медиков достаточно
Рост COVID-19 на юге. Причина — несоблюдение элементарных правил
Запаса тест-систем в Кыргызстане хватит на проведение 120 тысяч анализов
144 медика, заразившиеся коронавирусом, получили компенсации
Среди детей до 14 лет на начало сентября выявлено 1 тысяча 254 случая COVID-19
Более половины всех детей в КР могут оказаться за чертой бедности из-за COVID-19
Популярные новости
Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не&nbsp;умереть: совет главы скорой помощи Вторая волна COVID-19. Что делать, чтобы не умереть: совет главы скорой помощи
Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент Депутат поцеловал грудь женщины. Пикантное видео увидел весь парламент
В&nbsp;Бишкеке за&nbsp;нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты В Бишкеке за нарушения санитарных правил оштрафованы крупные гипермаркеты
Mедиков Кыргызстана уволили за&nbsp;привлечение внимания к&nbsp;опасным условиям труда Mедиков Кыргызстана уволили за привлечение внимания к опасным условиям труда
Бизнес
Купи в&nbsp;MegaStore любой смартфон и&nbsp;получи 10&nbsp;ГБ интернета в&nbsp;подарок Купи в MegaStore любой смартфон и получи 10 ГБ интернета в подарок
Акция! Получи подарок от&nbsp;MegaCom при смене тарифного плана Акция! Получи подарок от MegaCom при смене тарифного плана
Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в&nbsp;депозитах, как профи Капитализации, выплаты, взносы... Разбираемся в депозитах, как профи
26&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; день открытых дверей в&nbsp;Harvard International School 26 сентября — день открытых дверей в Harvard International School
28 сентября, понедельник
14:24
В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил карантинного режима В городе Ош усиливают работу по соблюдению правил каран...
13:58
COVID-19. Почти 33 миллиона человек в мире заразились и 996 тысяч умерли
13:51
Временно закроют пункты пропуска на кыргызско-китайской границе
13:44
«Биримдик» № 1! Интересы страны во внешнеполитических процессах в приоритете
13:41
Минздрав о летней вспышке COVID-19: Мы работали как могли