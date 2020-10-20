Политические события в стране могут дать толчок для увеличения больных COVID-19

Политические события, произошедшие в стране, могут дать толчок для увеличения заболевших COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Во время этих событий большая масса людей была без масок, соблюдения каких-либо санитарных и гигиенических норм. Думаю, не исключен вариант массового распространения. Есть понятие «инкубационный период» — около двух недель. Уже начинаем пожинать плоды. Передача началась, многие были на улицах круглые сутки, на местах может продолжаться распространение вируса», — сказал он.

Нурболот Усенбаев добавил: опыт многих стран показывает, что осеннее повышение числа заболевших непосредственно связано с тем, что население не соблюдает элементарные санитарные требования, такие как масочный режим и дистанцирование.