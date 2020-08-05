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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Коронавирус в Кыргызстане. Второй пик заболеваемости прогнозируется на октябрь

Осенью в Кыргызстане ожидается такой же пик заболеваемости, какой мы наблюдали в июле. Об этом в эфире проекта «Слово доктору» рассказал эпидемиолог Республиканского научно-практического центра инфекционного контроля при научно-производственном объединении профилактической медицины Алексей Кравцов.

По его словам, кыргызстанские эпидемиологи совместно с коллегами из Оксфордского университета повторно провели анализ прогнозирования эпидемиологической ситуации.

«Он четко показал, что пика заболеваемости мы достигнем примерно в октябре. Если ничего не предпринимать, то снижение получим только в конце этого года или в начале следующего. Поэтому нам надо быть объективно готовыми, что осенью у нас будет так называемая вторая волна, второй пик. Он придется на сезон ОРВИ и гриппа. Минздрав к этому готовится, закупает вакцину от гриппа, потому что микс инфекций приводит к более тяжелому течению болезни», — отметил он.

Николай Кравцов добавил, что при первых симптомах очень сложно отличить ОРВИ или грипп от коронавируса. «Когда мы говорим о начале заболевания, то тогда идут симптомы неспецифичные: головная боль, повышение температуры, ломота в теле», — добавил эксперт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161650/
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