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Общество

Доказана возможность повторного и более тяжелого заражения COVID-19

Согласно исследованию американских ученых, опубликованному в журнале The Lancet Infectious Diseases, пациенты, перенесшие COVID-19, могут заразиться во второй раз, причем не исключено, что болезнь будет протекать даже тяжелее, чем в первый.
 

Исследователи описали случай повторной коронавирусной инфекции у 25-летнего мужчины, который был заражен двумя различными вариантами SARS-CoV-2 в течение 48 дней. Вторая инфекция оказалась более серьезной, чем первая, в результате чего пациента госпитализировали с использованием кислородной поддержки. Кроме того, специалисты отметили четыре других случая повторного инфицирования в Бельгии, Нидерландах, Гонконге и Эквадоре.

Специалисты полагают, что пациент из Невады во второй раз мог подвергнуться воздействию высокой дозы вируса, что вызвало более острую реакцию.

Исследователи также отмечают, что многие случаи заболевания протекают бессимптомно, и, следовательно, далеко не всегда возможно достоверно узнать, является ли тот или иной случай COVID-19 первой или второй инфекцией, и призывают учитывать полученные результаты при разработке вакцин и мер общественного здравоохранения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169212/
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