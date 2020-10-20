Каждый случай повторного заражения COVID-19 тщательно изучается. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

Читайте по теме Вторая волна COVID-19. О случаях повторного заражения рассказали в ЦГСЭН Бишкека

По его словам, такие случаи могут происходить из-за недостаточной реабилитации после перенесенного заболевания. «Кроме того, есть утверждение, что вирус может выделяться в организме и после выздоровления в течение 90 дней. Возможно, с такими проявлениями мы и сталкиваемся», — сказал он.

Нурболот Усенбаев отметил, что в Бишкеке зарегистрировано семь таких случаев, по другим регионам пока данных нет. «Каждый такой факт должен пройти тщательное лабораторное исследование», — отметил он.