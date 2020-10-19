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Общество

Журналист Бобомурод Абдуллаев получил квартиру от президента Узбекистана

Журналист Бобомурод Абдуллаев получил квартиру от президента Узбекистана Шавката Мирзиеева. Об этом сообщает gazeta.uz.

По данным издания, это трехкомнатные апартаменты в жилом комплексе Green Park в Ташкенте. Как заявил на своей странице в Facebook сам журналист, квартира оборудована всем необходимым, включая бытовую технику. В новое жилье он переехал 5 октября. К нему также приехала мать из Хорезма. Бобомурод Абдуллаев поблагодарил главу государства.

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Уточняется, что после его задержания в Бишкеке мать журналиста записывала видеообращение к главе РУз и просила освободить ее сына. В нем она говорила, что он живет в неблагоприятных условиях. Напомнив об этом, Бобомурод Абдуллаев уточнил, что обращение матери не было записано с целью получить квартиру.

Мать журналиста сообщила, что очень рада подарку, и также поблагодарила президента.

В 2017 году Бобомурод Абдуллаев и еще трое человек были задержаны по обвинению в посягательстве на конституционный строй Узбекистана. В мае 2018-го суд признал журналиста виновным в совершении преступления и приговорил его к исправительным работам, освободив из-под стражи. Остальных участников дела оправдали.

Отметим, что Бобомурод Абдуллаев запросил в Кыргызстане статус беженца. Госслужба по делам миграции его не приняла. Он приехал в КР по приглашению Американского университета Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Журналиста задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда его взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ. 22 августа госкомитет передал Бобомурода Абдуллаева властям РУз, позднее его отпустили под подписку о надлежащем поведении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/169786/
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