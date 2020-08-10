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Общество

В Бишкеке задержан журналист из Узбекистана

Журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев был задержан накануне сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана в одном из кафе города Бишкека. Об этом сообщает узбекская служба радио «Свобода» со ссылкой на адвоката Тимура Карабаева.

По словам юриста,  гражданин сопредельного государства задержан по запросу узбекских властей.

Уточняется, что Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Адвокат сообщил, что сегодня Бобомурода Абдуллаева должны доставить в Первомайский районный суд Бишкека для избрания меры пресечения.

Как стало известно «Озодлику», во время нахождения Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке его ташкентский адвокат Сергей Майоров направил запрос в РОВД Яккасарайского района города Ташкента и Службу государственной безопасности (СГБ) Узбекистана, чтобы узнать было ли возбуждено новое уголовное дело в отношении журналиста.

На запрос адвоката пришел ответ, что нет никакого нового уголовного дела и никаких заявлений и жалоб на журналиста не поступало.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162006/
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