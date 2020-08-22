10:26
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Происшествия

Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне

Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, передача прошла с соблюдением норм, предусмотренных законодательством Кыргызстана и межгосударственными соглашениями, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче.

Читайте по теме
Адвокаты журналиста из Узбекистана подали жалобу на сотрудников СИЗО ГКНБ

«При этом компетентными органами запрашивающей стороны были даны гарантии о предоставлении Бобомуроду Абдуллаеву всех возможностей для защиты, включая юридическую помощь адвокатов, о неприменении пыток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания, а также гарантии предоставления надлежащей медицинской помощи в случае необходимости», — отметили в пресс-центре.

Отметим, Бобомурод Абдуллаев запросил статус беженца.

Он приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/163081/
просмотров: 143
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты журналиста из Узбекистана так и не встретились со своим подзащитным
CPJ призывает освободить узбекистанского журналиста Бобомурода Абдуллаева
Адвокатов не пускают в СИЗО к арестованному журналисту из Узбекистана
Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясняет почему
Журналист из Узбекистана арестован на время следствия решением суда
Журналиста из Узбекистана заключили под стражу в СИЗО ГКНБ
Журналист из Узбекистана рассказал, за что его задержали в Бишкеке
Задержание Бобомурода Абдуллаева. Вопрос об экстрадиции решит Генпрокуратура
Задержание узбекистанца Бобомурода Абдуллаева: комментарий пресс-центра ГКНБ
Дело Текебаева. Медиаэксперты требуют наказать виновных в нарушении прав СМИ
Популярные новости
На&nbsp;Иссык-Куле местные жители избили отдыхающих. Потерпевшие простили&nbsp;их На Иссык-Куле местные жители избили отдыхающих. Потерпевшие простили их
В&nbsp;Токмаке муж и&nbsp;свекровь три дня держали девушку в&nbsp;подвале В Токмаке муж и свекровь три дня держали девушку в подвале
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;улице Толстого насмерть сбили женщину В Бишкеке на улице Толстого насмерть сбили женщину
В&nbsp;Балыкчи семь женщин создали финансовую пирамиду. Их&nbsp;задержали В Балыкчи семь женщин создали финансовую пирамиду. Их задержали
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
22 августа, суббота
10:25
Управделами и полпред президента в Жогорку Кенеше приостановили полномочия Управделами и полпред президента в Жогорку Кенеше приос...
10:12
Экс-депутат Дамирбек Асылбек уулу вышел из колонии
10:09
Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне
10:00
Пациентов привозили почти мертвыми. Медик о работе в стационаре Дворца спорта
09:48
Семьям только двух умерших от COVID-19 медиков выплатят по 1 миллиону сомов