Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, передача прошла с соблюдением норм, предусмотренных законодательством Кыргызстана и межгосударственными соглашениями, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче.

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«При этом компетентными органами запрашивающей стороны были даны гарантии о предоставлении Бобомуроду Абдуллаеву всех возможностей для защиты, включая юридическую помощь адвокатов, о неприменении пыток, жестокого и бесчеловечного обращения и наказания, а также гарантии предоставления надлежащей медицинской помощи в случае необходимости», — отметили в пресс-центре.

Отметим, Бобомурод Абдуллаев запросил статус беженца.

Он приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Его задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда Бобомурода Абдуллаева взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ.