12:08
USD 77.95
EUR 92.07
RUB 1.05
Общество

Журналиста Бобомурода Абдуллаева отпустили под подписку о надлежащем поведении

Журналиста Бобомурода Абдуллаева, которого 22 августа ГКНБ Кыргызстана передал властям Узбекистана, отпущен под подписку о надлежащем поведении. Об этом сообщает радио «Озодлик» со ссылкой на адвоката Сергея Майорова.

Ранее узбекистанский журналист был задержан в Бишкеке спецслужбами страны. Как информировали в ГКНБ, задержание проводилось по запросу официального Ташкента. В ведомстве считают, что передача прошла с соблюдением норм, предусмотренных законодательством Кыргызстана и межгосударственными соглашениями, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче. Однако кыргызстанские адвокаты журналиста не согласны с этим.

«Бобомурода Абдуллаева не имели права передавать, поскольку он направил заявление на предоставление статуса беженца, и до получения ответа ни о какой депортации не может идти и речи», — пояснила Наталья Котик.

Журналист приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения он не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163127/
просмотров: 596
Версия для печати
Материалы по теме
Адвокаты узбекского журналиста Бобомурода Абдуллаева упрекают ГКНБ во лжи
Журналист Бобомурод Абдуллаев передан узбекистанской стороне
Адвокаты журналиста из Узбекистана так и не встретились со своим подзащитным
CPJ призывает освободить узбекистанского журналиста Бобомурода Абдуллаева
Адвокатов не пускают в СИЗО к арестованному журналисту из Узбекистана
Журналиста из Узбекистана не депортируют. Юрист объясняет почему
Журналист из Узбекистана арестован на время следствия решением суда
Журналиста из Узбекистана заключили под стражу в СИЗО ГКНБ
Журналист из Узбекистана рассказал, за что его задержали в Бишкеке
Задержание Бобомурода Абдуллаева. Вопрос об экстрадиции решит Генпрокуратура
Популярные новости
Стали известны четыре города России, куда в&nbsp;сентябре возобновят авиарейсы из&nbsp;КР Стали известны четыре города России, куда в сентябре возобновят авиарейсы из КР
Возврат обычного режима обучения в&nbsp;школе: за&nbsp;и&nbsp;против Возврат обычного режима обучения в школе: за и против
Выборы-2020. Партия &laquo;Мекеним Кыргызстан&raquo; сформировала список кандидатов Выборы-2020. Партия «Мекеним Кыргызстан» сформировала список кандидатов
Не&nbsp;расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом Не расслабляемся. Стала известна причина повторного заражения коронавирусом
Бизнес
Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и&nbsp;быстро! Оплатите автоналог через мобильный кошелек MegaPay легко и быстро!
Кыргызстанцы могут оплатить налоги не&nbsp;выходя из&nbsp;дома Кыргызстанцы могут оплатить налоги не выходя из дома
Дыши в&nbsp;любом положении Дыши в любом положении
Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции? Постинфекционная астения: как преодолеть бессилие после вирусной инфекции?
23 августа, воскресенье
11:28
В Кыргызстане от коронавируса умер один человек В Кыргызстане от коронавируса умер один человек
11:26
В Кыргызстане еще у шести медиков выявили коронавирус
11:24
В КР выявили 134 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 43 023
11:20
В Кыргызстане от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 341 человек
11:00
Турники, парки, стадионы. Занимаемся спортом на свежем воздухе