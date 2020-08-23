Журналиста Бобомурода Абдуллаева отпустили под подписку о надлежащем поведении

Журналиста Бобомурода Абдуллаева, которого 22 августа ГКНБ Кыргызстана передал властям Узбекистана, отпущен под подписку о надлежащем поведении. Об этом сообщает радио «Озодлик» со ссылкой на адвоката Сергея Майорова.

Ранее узбекистанский журналист был задержан в Бишкеке спецслужбами страны. Как информировали в ГКНБ, задержание проводилось по запросу официального Ташкента. В ведомстве считают, что передача прошла с соблюдением норм, предусмотренных законодательством Кыргызстана и межгосударственными соглашениями, регулирующих порядок выдачи граждан иностранных государств для привлечения к уголовной ответственности, на основании вступившего в законную силу решения о выдаче. Однако кыргызстанские адвокаты журналиста не согласны с этим.