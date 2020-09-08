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Общество

Госслужба по делам миграции не приняла заявление журналиста из Узбекистана

Госслужба по делам миграции не приняла к рассмотрению заявление оппозиционного журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева о предоставлении статуса беженца. В ведомстве 24.kg пояснили почему.

По данным ГСМ, ходатайство подписано одним из адвокатов — Натальей Котик. Однако такое заявление должно быть подписано собственноручно заявителем или к ходатайству должны быть приложены документы, указывающие причины обращения через представителя, и оформленная в установленном порядке нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя.

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«Исходя из изложенного, адвокату направлен ответ, что ходатайство от имени Абдуллаева, подписанное юристом, не может быть принято к рассмотрению, поскольку подано без надлежащего оформления», — подчеркивают в организации.

Ведомство ссылается на положение, утвержденное постановлением правительства, где указано, что «от имени лица, которое по состоянию здоровья или другим уважительным причинам не может лично обратиться с ходатайством о предоставлении статуса беженца, может обратиться его уполномоченный представитель. В этом случае должны быть приложены медицинский или другой оправдательный документ представляемого лица и оформленная в установленном порядке нотариально заверенная доверенность, подтверждающая полномочия представителя».

Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после его завершения журналист не смог улететь в связи с закрытием государственных границ из-за пандемии коронавируса.

Бобомурода Абдуллаева задержали по запросу властей Узбекистана. Решением суда его взяли под стражу на два месяца с содержанием в СИЗО ГКНБ. 22 августа ГКНБ Кыргызстана передал журналиста властям Узбекистана, позднее его отпустили под подписку о надлежащем поведении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164451/
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