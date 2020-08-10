Журналиста из Узбекистана заключили под стражу в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека рассмотрели меру пресечения в отношении журналиста из Узбекистана Бобомурода Абдуллаева.

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По словам адвоката правовой клиники «Адилет» Тимура Султанова, журналиста заключили под стражу в СИЗО ГКНБ до 8 сентября 2020 года.

«Мы не согласны с принятым решением и будем обжаловать его в вышестоящей инстанции», — сказал Тимур Султанов.

Напомним, журналист из Узбекистана Бобомурод Абдуллаев был задержан сотрудниками Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана в одном из кафе города Бишкека. По данным адвокатов, гражданин сопредельного государства задержан по запросу узбекских властей.