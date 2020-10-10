Ветераны противопожарной службы потребовали отделить их от МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По ее данным, 7 октября возле здания центрального аппарата МЧС собрались 100-120 военнослужащих пожарно-спасательных частей УМЧС и пенсионеров противопожарной службы с регионов. Они выдвинули ряд требований: отделить противопожарную службу от МЧС, повысить зарплату, вернуть срок службы год за полтора и другие.
Отмечается, что военнослужащие вели себя агрессивно, нецензурно выражались, вступали в конфликт с руководством, кидали камни в сторону сотрудников, несколько раз пытались захватить здание.
После переговоров с митингующими приказом министра чрезвычайных ситуаций создана комиссия для проведения разбирательства.
После собравшиеся разошлись и заявили, что в случае невыполнения их требований вернутся через два дня всем личным составом Бишкекского гарнизона.
9 октября военнослужащие УМЧС по городу Бишкеку собрались у входа в здание с вышеуказанными требованиями. Повторно проведен диалог о том, что все вопросы будут решаться в правовом поле.
В МЧС подчеркнули, что в связи с нынешней ситуацией в стране проведение такого рода мероприятий — забастовок, самовольного оставления частей (пункт постоянной дисклокаций), неисполнения функциональных обязанностей — считается грубым нарушением дисциплинарного устава.