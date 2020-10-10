Ветераны противопожарной службы потребовали отделить их от МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, 7 октября возле здания центрального аппарата МЧС собрались 100-120 военнослужащих пожарно-спасательных частей УМЧС и пенсионеров противопожарной службы с регионов. Они выдвинули ряд требований: отделить противопожарную службу от МЧС, повысить зарплату, вернуть срок службы год за полтора и другие.

Отмечается, что военнослужащие вели себя агрессивно, нецензурно выражались, вступали в конфликт с руководством, кидали камни в сторону сотрудников, несколько раз пытались захватить здание.

После переговоров с митингующими приказом министра чрезвычайных ситуаций создана комиссия для проведения разбирательства.