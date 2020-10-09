В Кыргызстане снова растет смертность от COVID-19

В Кыргызстане за три дня от коронавируса умерли 11 человек. Это столько, сколько до этого за полтора месяца, с 21 августа. Общее количество умерших уже 1 тысяча 77 человек.

Растет и число заразившихся. Последние три дня оно колеблется в отметке 245-298 новых случаев в день. Всего на этой неделе заразились 1 тысяча 189 человек. Это почти на треть больше, чем за предыдущие пять дней.

«То, что мы сейчас видим, это тотальное несоблюдение основных мер профилактики (ношение масок, физическое дистанцирование, объятия и так далее)», — прокомментировал ухудшение эпидемиологической ситуации министр здравоохранения КР Сабиржан Абдикаримов.

Он предупредил об ускорении распространения инфекции. И добавил, что если до этого ситуация была напряженной на юге, то сейчас она начинает ухудшаться и на севере страны, в том числе в Бишкеке.