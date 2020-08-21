В Кыргызстане от коронавируса умер один человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, больной скончался в Бишкеке.

Всего за весь период от COVID-19 и внебольничной пневмонии скончались 1 тысяча 55 человек.

Нурболот Усенбаев отметил, что многие люди при первых симптомах не обращаются в больницы, а остаются дома и занимаются самолечением.

«После самолечения обостряются также хронические заболевания. Люди попадают в больницы в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. Угроза распространения коронавируса есть. Нам необходимо продолжить ранее предложенный режим — надевать маски и держать социальную дистанцию», — сказал Нурболот Усенбаев.

Напомним, что Минздрав провел анализ причин смерти пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией и пересмотрел статистику по количеству умерших.