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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В городе Ош откроют дополнительные пункты обсервации и изоляции

В Оше откроют дополнительные пункты обсервации и изоляции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.
 
По ее данным, в муниципалитете на заседании обсуждена ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе.
 
Вице-мэр Саибжан Турдуев дал поручение открыть дневной стационар в школе имени Алишера Навои и объект для изоляции в школе № 52.
 
«Кроме того, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в общественных местах будут усилены рейдовые мероприятия и разъяснительная работа мобильными группами в каждом МТУ», — отметили в мэрии Оша.
 
Согласно данным статистики, 9 октября в Кыргызстане за сутки выявили 275 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, в Оше — 25 новых случаев.
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168448/
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