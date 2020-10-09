В городе Ош откроют дополнительные пункты обсервации и изоляции

В Оше откроют дополнительные пункты обсервации и изоляции. Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

По ее данным, в муниципалитете на заседании обсуждена ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в городе.

Вице-мэр Саибжан Турдуев дал поручение открыть дневной стационар в школе имени Алишера Навои и объект для изоляции в школе № 52.

«Кроме того, в целях соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм в общественных местах будут усилены рейдовые мероприятия и разъяснительная работа мобильными группами в каждом МТУ», — отметили в мэрии Оша.

Согласно данным статистики, 9 октября в Кыргызстане за сутки выявили 275 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19, в Оше — 25 новых случаев.