В Кыргызстане за сутки выявили 275 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в республиканском штабе.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 40 случаев, в Оше — 25, в Чуйской области — 28, в Ошской — 49, в Таласской — 2, в Иссык-Кульской — 10, в Джалал-Абадской — 47, в Баткенской — 74.

С марта в республике зарегистрировали 48 тысяч 617 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Напомним, что Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.