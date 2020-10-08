В Бишкеке обостряется эпидемиологическая ситуация

В Бишкеке растет количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

За последние сутки зафиксировано 77 новых случаев COVID-19.

«Подобное количество было 53 дня назад в начале августа. Если на юге до этого была напряженная обстановка, то теперь в столице обостряется эпидемиологическая ситуация. Просим соблюдать санитарные нормы, избегать мест массового скопления людей», — сказал чиновник.



По его данным, среди пострадавших на митинге 5 октября не выявлены случаи заражения коронавирусом.