Омурбек Суваналиев: Органы милиции и дружинники не допустят мародерства

Органы милиции и дружинники не допустят фактов мародерства в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил и. о. главы ГКНБ Омурбек Суваналиев.

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По его словам, с митингующими работают сводные группы дружинников совместно с сотрудниками милиции. «Мы проверяем и проводим работу по всем поступающим фактам», — сказал редакции Омурбек Суваналиев.

Отметим, что ситуация в Бишкеке остается напряженной. В центре столицы митингуют сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Очевидцы публикуют видео, сообщая, что толпа движется в сторону госрезиденции.