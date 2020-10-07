Омурбек Суваналиев: Органы милиции и дружинники не допустят мародерства

Органы милиции и дружинники не допустят фактов мародерства в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщил и. о. главы ГКНБ Омурбек Суваналиев.
По его словам, с митингующими работают сводные группы дружинников совместно с сотрудниками милиции. «Мы проверяем и проводим работу по всем поступающим фактам», — сказал редакции Омурбек Суваналиев.
Отметим, что ситуация в Бишкеке остается напряженной. В центре столицы митингуют сторонники экс-депутата Садыра Жапарова. Очевидцы публикуют видео, сообщая, что толпа движется в сторону госрезиденции.