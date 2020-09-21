Бишкекский планетарий: суд признал приватизацию недействительной

Административный суд Бишкека удовлетворил иск жителей Бишкека к ФУГИ о признании недействительным распоряжения о приватизации здания и территории планетария, подписанного в 1995 году. Об этом 24.kg сообщила представитель ОФ «Наше право» Светлана Антропова.
По ее словам, суд установил, что ФУГИ передал планетарий в то время, когда у него уже не было на него прав. «Сначала фонд передал его постановлением № 446 муниципалитету, это было в октябре, а в ноябре продали», — отметила она.
Светлана Антропова добавила, что горожан поддержала и Первомайская прокуратура.
Напомним, первая инстанция не стала рассматривать иск по существу, посчитав, что права заявителей — горожан — не нарушены.
Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.
В настоящее время объект принадлежит сыну экс-спикера Жогорку Кенеша Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщал, что компания его семьи готова построить для города планетарий.
Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше.