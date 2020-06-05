Бишкекский планетарий. Суд отказал признать приватизацию недействительной

Административный суд Бишкека отказал признать решение о приватизации планетария недействительным. Об этом 24.kg сообщила представительница ОФ «Наше право» Светлана Антропова.

Она отметила, что в течение пяти дней они получат решение суда, и тогда станет ясна формулировка и причина отказа в иске. «Мы обжалуем решение в городском суде», — отметила она.

Светлана Антропова предположила, что в решении может быть указано, что права горожан не нарушили. «Вторая сторона говорила об этом. Но планетарий — это культурный, обучающий объект. И как представители общества мы имеем право отстаивать свои интересы. Если какой-то объект находится в муниципальной собственности, это не значит, что он принадлежит мэрии. Это собственность горожан, которой мы доверяем управлять», — отметила она.

Здание планетария несколько раз переходило из рук в руки. Правозащитники надеются: если удастся добиться признания акта приватизации незаконным, можно будет оспорить и последующие сделки.

Напомним, в настоящее время объект принадлежит сыну депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК Чыныбая Турсунбекова. Народный избранник в интервью 24.kg сообщил, что компания его семьи готова построить для города планетарий.

Вопрос о судьбе здания не раз поднимали и в Жогорку Кенеше.